Число зараженных коронавирусом в России выросло до 438 человек за сутки

17 пациентов выздоровели

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 71 человека.

Теперь общее количество заболевших в стране составляет 438 человек, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. 17 человек уже выздоровели.

"В России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских странах", - отметил глава кабмина на совещании с вице-премьерами.

В стране будет введен дополнительным противоэпидемилогический контроль для работников транспорта. Мишустин распорядился проработать санкции за необоснованные увольнения под предлогом вируса.

Премьер-министр обратился к пожилым россиянам и попросил их без лишней надобности не покидать свои дома и на время отказаться от встреч. За помощью в покупке лекарств или продуктов лучше обратиться к близким, соседям, знакомым, в социальные и волонтерские службы.

Также Мишустин поручил федеральной таможенной службе, налоговой службе и Росздравнадзору обеспечить ежедневный мониторинг объемов экспорта, импорта и внутреннего спроса на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. На поддержку медицинской и фармакологической промышленности правительство выделило 23 миллиарда рублей.

В стране сделают бесплатным доступ к полезным интернет-ресурсам, пишет "Газета.Ru".

"Информация о таких сервисах будет собрана на едином интернет-ресурсе "Все.онлайн". Уже сейчас доступны данные о сервисах, с помощью которых можно организовать дистанционную работу, получить медицинскую помощь, заказать продукты, готовую еду", - объяснил премьер.

Среди прочего, Мишустин распорядился отсрочить выплаты регионов по долгам, привлечь бизнес к борьбе с коронавирусом, а также организовать возможность дистанционного выделения пособий нуждающимся гражданам.

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