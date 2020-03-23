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Объявлен победитель президентских выборов в Абхазии

09:44
  • понедельник
  • 23 марта 2020

В ЦИК огласили результаты голосования

В Абхазии подвели итоги повторных выборов президента, которые состоялись в воскресенье. По данным ЦИК, явка превысила необходимый минимум в 50%. Нарушений не зафиксировано.

На пост главы республики претендовали три кандидата - вице-премьер Адгур Ардзинба, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба и представитель оппозиции Аслан Бжания. Именно он, как подтвердили "Интерфаксу" в ЦИК Абхазии, после подсчета всех бюллетеней одержал победу на выборах (чуть более 56% голосов).

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