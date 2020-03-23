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Собянин призвал москвичей поддержать пожилых людей

09:46
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Родители, бабушки и дедушки не должны чувствовать себя забытыми

Сергей Собянин в своем обращении к москвичам призвал молодых жителей столицы поддержать и помочь людям старшего поколения. По его словам, справиться с коронавирусом можно только вместе.

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Полный текст обращения Сергея Собянина к москвичам из-за коронавируса

"Хочу обратиться к москвичам с просьбой. Проявите внимание к людям старшего поколения. Ели это ваши близкие, помогите им пережить сложный период. Если это ваши соседи, знакомые, просто поинтересуйтесь, что им нужно и окажите посильную помощь. А иногда и добрые слова поддержки дорогого стоят", - сказал Сергей Собянин.

По его словам, люди старшего поколения, наши бабушки и дедушки, не должны чувствовать себя забытыми. Но и подвергать их опасности тоже нельзя. Собянин призвал молодых людей воздержаться в эти дни от личного общения с родителями, бабушками и дедушками, а использовать для этого телефон и интернет.

Ранее в понедельник Сергей Собянин озвучил новые меры, принятые в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Москве. С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим. Для поддержки им будет выплачена материальная помощь в размере четыре тысячи рублей.

"В случае необходимости доставки продуктов, лекарств, и решения других проблем, нужно звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь придут социальные работники и волонтеры.  По этому же телефону можно заказать на дом доставку лекарств по бесплатным и льготным рецептам из аптечных пунктов", - отметил Собянин.

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