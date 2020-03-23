"Пожелайте мне здоровья!" Звезда "Иронии судьбы" борется с раком

Барбара Брыльска рассказала о прогнозах врачей

Врачи диагностировали у актрисы Барбары Брыльски, звезды фильма "Ирония судьбы, или С легким паром", онкологическое заболевание. Такой диагноз 78-летней артистке поставили несколько лет назад, стало известно изданию "Стархит".

Сама Брыльска в ответ на вопрос о страшной болезни призвала поклонников пожелать ей крепкого здоровья. Артистка предпочла не распространяться о своем недуге и не назвала точный диагноз, однако СМИ пишут, что у нее рак языка.

"Ну и что? Не буду говорить о ней (о болезни – прим. ред.). Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время", - сказала она.

Пандемия коронавируса заставила Брыльску еще сильнее беречь свое здоровье. По признанию звезды советского кино, она не выходит из своего дома – дачи в Гульчево под Варшавой.

"Как проходят дни? Приезжает сын, помогает в семейных делах, я же занимаюсь кошкой", - сообщила актриса.

Барбара Брыльска снялась во многих российских фильмах. Она играла в "Городах и годах" Александра Зархи, "Освобождении" Юрия Озерова. Всеобщей любимицей она стала в России после съемок в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром". За роль Нади она была удостоена Государственной премии СССР.

Видео: Ирония судьбы Эльдара Рязанова

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"