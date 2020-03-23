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Сотни человек поверили в способность алкоголя защитить от COVID-19 и умерли

10:21
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Нельзя верить фейкам в интернете

В Иране более 200 человек скончались от алкогольного отравления, решив, что спиртное помогает в борьбе с новым коронавирусом.
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

По последним данным, скончались уже 219 человек, пишет "Интерфакс". Фейковую информацию о лечебных свойствах алкоголя злоумышленники распространили в социальных сетях.

За минувшие два дня в Иране изъяли 50 тысяч литров контрафактного алкоголя, также задержаны производители опасного пойла.

На 23 марта в Иране число заболевших коронавирусной инфекцией превышает 20 тысяч человек, зарегистрированы не менее 1,5 тысячи летальных исходов.

"Идиотизм шагает впереди": COVID-19 оброс конспирологией

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