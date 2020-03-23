Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим

Мэр посоветовал им уехать на дачу

В Москве число подтверждённых случаев коронавируса выросло до 262. Теперь этот диагноз будут ставить уже после первой положительной пробы, сообщили в оперативном штабе. Сергей Собянин объявил о новых мерах защиты для пожилых москвичей и людей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями. Для этой категории граждан вирус представляет повышенную угрозу. Поэтому с 26 марта по 14 апреля им необходимо самоизолироваться. Все дополнительные расходы людям компенсируют из бюджета города.

Москва - крупнейший город России и Европы. Ситуация с коронавирусом в столице находится под контролем. Но в случае дальнейшего распространения инфекции и власти, и горожане должны быть готовы совместно бороться в эпидемией. В первую очередь COVID-19 представляет опасность для пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.

"Милые мои москвичи старшего поколения. Мамы и папы, дедушки и бабушки, мое сегодняшнее обращение в первую очередь к вам. Я думаю, что оно может вам не понравиться и даже вызвать внутренний протест. Но прошу поверить, оно продиктовано искренней заботой о вас. Нашей главной задачей является защитить вас, москвичей старшего поколения. Как это сделать? Идеальных решений нет и быть не может. Но очевидны два направления. Первое - ограничить контакты с другими людьми. Второе - медицинское наблюдение и своевременная помощь. На мой взгляд, для вас, для вашего здоровья необходимо принять следующее решение. С 26 марта до 14 апреля 2020 года москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические заболевания, а также перенесшие инфаркт или инсульт, обязаны соблюдать домашний режим", - обратился к москвичам мэр Сергей Собянин.

Исключение может быть только для руководителей и сотрудников, которые обеспечивают функционирование жизненно важных предприятий и организаций, в частности, медиков. Остальных сотрудников пожилого возраста работодатели обязаны перевести на режим удаленной работы, предоставить оплачиваемый отпуск или отправить на больничный. При этом достаточно позвонить по телефону горячей линии и листок временной нетрудоспособности доставят на дом. По этому же номеру пожилые люди могут заказать продукты, лекарства по бесплатным и льготным рецептам.

"Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4000 рублей. Из них две тысячи будет выплачено авансом и еще две тысячи после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения. Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме. Временно отменяется и взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ", - объявил Собянин.

Отдельно Сергей Собянин обратился к молодым людям. Заболевание коронавирусом они переносят легче, а подчас и бессимптомно, и потому невольно могут стать переносчиком вируса.

"Насколько возможно, воздержитесь в эти дни от личного общения с вашими родителями, бабушками, дедушками и вообще пожилыми людьми. Тем самым вы поможете уберечь их от этой напасти", - заявил мэр Москвы.

Занятия в столичных школах сейчас временно прекращены. Но ученики, которые имеют право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы. Выдавать их будут в школах. При этом, подчеркнул мэр, отмена уроков не означает, что дети могут беспрепятственно ездить по городу.

"В период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса. Транспортные приложения и социальны карты у школьников будут временно заблокированы. Но уплаченные за проезд деньги будут перенесены на более поздний срок, чтобы они не пропали", - сказал столичный градоначальник.

При отсутствии личного общения, убежден Сергей Собянин, нужно поддерживать контакты - по телефону или через интернет. Сейчас это особенно необходимо пожилым людям.

"Иногда и добрые слова поддержки дорогого стоят. Наши бабушки и дедушки ни в коем случае не должны чувствовать себя забытыми. Это очень и очень важно. Надеюсь, что объявленные сегодня меры противодействия коронавирусной инфекции будут восприняты с пониманием. В складывающейся ситуации, я вам ответственно говорю, они абсолютно необходимы", - заявил мэр.

Пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями городские власти еще раз настоятельно рекомендуют соблюдать домашний режим. Лучше всего отправиться на дачу, благо погода в ближайшие дни обещает быть по-настоящему весенней.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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