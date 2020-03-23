71 новый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Москве

Пациенты находятся под медицинским наблюдением

За сутки в Москве выявили 71 новый случай коронавируса. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщили в оперативном штабе, в последние две недели заразившиеся граждане бывали в странах, где коронавирус получил широкое распространение. Специалисты определили круг лиц, с которыми контактировали инфицированные. В ближайшее время их поместят под медицинское наблюдение.

В оперативном штабе также сообщили об изменении схемы подсчета инфицированных. Теперь столичные специалисты не будут направлять положительные пробы на подтверждение в "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии ''Вектор''.

"Диагноз "коронавирусная инфекция" будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в Москве. Фактически сейчас это так и происходит: все люди, имеющие хотя бы одну первую положительную пробу на коронавирус, уже получают необходимую медицинскую помощь. Повторное тестирование, при необходимости, будет также проводиться в Москве", - рассказали в штабе.

Таким образом, всего в Москве зафиксировано 262 случая заражения COVID-19. Число зараженных в России достигло 438.

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