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Российские ученые выяснят, как глубоководные погружения влияют на организм

12:08
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Исследования проходят на Голубом озере в КБР

Как глубоководные погружения влияют на организм человека? Ответ на этот вопрос предстоит получить специалистам Русского географического общества. Масштабные исследования стартовали на Голубом озере в Кабардино-Балкарии. Погружаются как в барокамерах, так и в открытой воде. На каждом этапе водолазов наблюдают медики.

Перед погружением в воду - обязательный медицинский осмотр. Водолазам измеряют давление, проверяют работу сердца. Как на большой глубине будут меняться эти показатели, станет ясно совсем скоро.

Помимо баллонов с кислородом, с собой берут камеру. Задача под водой - многосложная. Не только осмотреть подводный мир карстового озера, но и прочувствовать, как ведет себя организм при погружении. Одновременно с человеком под водой работает барокамера. На берегу фиксируются все показатели,  которые поступают с глубины.

Русское географическое  общество исследует воздействие глубоководных погружений на организм человека. Результатом такой подводной экспедиции должен стать некий свод правил, по которым будет рекомендовано погружение.

"Такие исследования проводились весьма давно. Крайний раз еще во время Советского Союза. За рубежом, наверное, такие последние детальные исследования проводились где-то в 70-х годах. И сейчас мы стараемся все те мировые наработки актуализировать, проверить и в идеале законодательно закрепить", - сообщил исполнительный директор ЦПО РГО Сергей Фокин.

Одновременно идет  тестирование под водой нового робота. Управляемый подводный аппарат "Скат" в будущем может облегчить работу водолазов.

Голубое озеро  в Кабардино-Балкарии  - идеальное место для проведения  подводных   исследований. Его максимальная глубина  -  279 метров, при этом для водолазов нет такой зависимости от погодных условий, как в открытом море.

Здесь проводятся масштабные экспедиции, которые имеют общемировое значение.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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