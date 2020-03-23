"Трудное решение": премьер Японии назвал неизбежностью отмену Олимпиады

Окончательное решение примет МОК в течение месяца

Россия окажет помощь Молдавии в борьбе с коронавирусом. Об этом сегодня заявил президент республики Игорь Додон. Ранее Кишинёв обратился к Москве с просьбой о содействии. Утром в понедельник самолёты Минобороны доставили в Италию медицинское оборудование и военных врачей.

Один за другим на военный аэродром в окрестностях Рима прибывают российские Ил-76. Все 9 бортов уже на итальянской земле. Медицинская аппаратура, мобильные комплексы для дезинфекции, а главное - врачи и медсёстры, которых так не хватает в охваченной пандемией республике. 100 военных-вирусологов и специалистов в области эпидемиологии. У них огромный опыт борьбы с опасными инфекциями, включая сибирскую язву и лихорадку Эбола. Восемь бригад будут помогать итальянским коллегам. Своими силами местные медики не справляются. Страна возглавила печальный рейтинг. Теперь она самый крупный в мире очаг распространения коронавируса. Самолёты Минобороны встречают лично глава итальянского Генштаба и министр иностранных дел. "Мы не одиноки" - такой подписью руководитель МИД сопроводил новость о доставке помощи из России.

"Мы всегда будем благодарны Российской Федерации за дружбу и солидарность, которые она проявила. Надеюсь, что вы как можно скорее сможете присоединиться к нашим медикам, оказавшимся в некоторых районах Италии как на передовой. Я бы пожал вам руку, но не могу этого сделать, поэтому я приложу руку к сердцу", - заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Острая нехватка врачей и больничных коек в Испании. Она на втором месте в Европе по числу заболевших. В клиниках пациентов размещают прямо на полу в коридорах. Новости о росте количества заражённых приходят со всех концов света и уже напоминают сводки с фронта. На улицах Бразилии воют сирены - там вступает в силу комендантский час. Аналогичные меры приняли в Саудовской Аравии. Под большим вопросом - проведение летней Олимпиады в Токио. В МОК заявили: вариант отмены игр не рассматривается. Скорее всего, соревнования можно будет провести - с оговоркой о необходимости усиленных мер безопасности. Более того, Олимпиада должна стать символом победы над вирусом. Однако в самой Японии всё более реальной считают перспективу переноса игр.

"Это трудное решение. Но, возможно, отсрочка Олимпиады неизбежна. Наш главный приоритет - безопасность спортсменов", - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Окончательное решение будет принято в течение месяца. Но уже сейчас Канада заявила, что отказывается от участия в Играх, пишет "Газета.Ru". В Австралии приняли такое же решение. Поясняют: спортсмены тренируются по всему миру и собрать команду, с учётом отмены полётов, попросту невозможно.

Всё больше атлетов, знаменитостей и политиков отправляются на карантин. Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшие две недели будет управлять страной из дома. Диагноз подтвердился у Пласидо Доминго. В изолированном боксе теперь и Харви Вайнтштейн. У голливудского кинопродюсера, который отбывает срок в американской тюрьме за сексуальные преступления, тоже выявили коронавирус. На вынужденные каникулы отправлены четыре сенатора США. Всерьёз рассматривается вопрос о переводе верхней палаты Конгресса на работу в удалённом режиме. Штаты - на третьем месте в списке стран, наиболее пострадавших от COVID-19. Там организуют полевые медпункты и готовятся бросить на борьбу с болезнью нацгвардию. Зато из Китая приходят обнадёживающие новости. Число заражённых снижается, а 90% больных уже выздоровели.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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