Коронавирус заподозрили во внеземном происхождении

Он мог попасть на Землю вместе с метеоритом

Новый коронавирус, который уже унес жизни почти 15 тысяч человек, может иметь внеземное происхождение. По мнению ученых, попасть на нашу планету он мог вместе с метеоритом, который осенью прошлого года взорвался над Китаем.

Гипотезой о вероятном происхождении коронавируса поделился заведующий отделом Института медико-биологических проблем Российской академии наук Вячеслав Ильин в интервью РИА Новости. По его словам, версию впервые озвучили британские специалисты.

"Известный экзобиолог Чандра Викрамасингх из Кардиффского университета в Уэльсе на днях высказал интересную мысль, что коронавирус мог попасть на Землю с взорвавшегося над Китаем в октябре метеорита. Он якобы вполне мог что-то в себе содержать", — сказал Ильин.

На уточняющий вопрос, считает ли он, что такое действительно могло произойти, российский ученый ответил утвердительно. При этом Ильин предложил провести ряд исследований, чтобы подтвердить гипотезу. Похожий эксперимент запланирован на 2023-24 годы. Специалисты планируют спустить на Землю имитирующий метеорит аппарат с прикрепленными к нему бактериями, выдерживающими высокие температуры.

"Основная задача исследования - проверить, может ли жизнь быть занесена на Землю из космоса. Это очень интересный эксперимент с точки зрения возможности внешнего заноса биогенных веществ, в том числе, цепочек нуклеотидов, которые могут явиться основой для синтеза чего-нибудь вирусоподобного", - заключил Ильин.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года, он быстро распространился по всей планете. По данным на 23 марта, число зараженных превысило 340 тысяч, скончались уже почти 15 тысяч человек. В России подтверждено 438 случаев заражения.

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