Месячный сын Джигана попал в больницу после скандала в семье

Мама была рядом

Модель Оксана Саймойлова попала в клинику с месячным сыном Давидом.

Это произошло незадолго до их возвращения в Россию, пишет интернет-портал "Дни.ру". К счастью, все обошлось, что именно произошло с грудничком, жена Джигана не уточнила.

"Мы с Давидиком умудрились загреметь в больницу местную. У нас ничего серьезного, но мы сидим тут уже 4-й час. К нам зашло уже штук 6 врачей разных, они ходят, смотрят, зовут друг друга, обсуждают, что с нами делать. Но сейчас вроде все решили, поедем домой", - поделилась Самойлова с подписчиками в социальной сети.

После рождения четвертого ребенка, долгожданного сына Давида, в семье рэпера Джигана и Оксаны начался разлад. Музыкант слетел с катушек, празднуя рождение наследника: он начал пить, дебоширить, матерится при детях и выкладывать все это в интернет. В результате Оксана отправила мужа в рехаб, чтобы там излечили его от алкогольной зависимости.

Для Самойловой произошедшее стало ударом. Модель призналась, что прошедший месяц стал худшим в ее жизни, несмотря на рождение сына. Джиган уже вернулся из лечебницы и делает все возможное, чтобы жена простила его.

22 марта Оксана и Джиган вернулись из Майями в Москву. Судя по фотографиям в социальных сетях, отношения в семье начали налаживаться.

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