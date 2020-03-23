"Сдала все анализы": Бузова прошла онкоскрининг в австрийской клинике

У звезды появились боли в спине
Телеведущая и певица Ольга Бузова несколько дней провела в элитной клинике, где прошла полное обследование организма.
Как и другие звезды российского шоу-бизнеса, 34-летняя Бузова оказалась на вынужденном отдыхе из-за пандемии коронавируса. По данным kp.ru, освободившееся время она решила провести с пользой и обратилась в австрийскую клинику, расположенную под Москвой. В частности, там звезду проверили на наличие раковых клеток.
"Что я уже сделала - я сдала все анализы крови. Обширный список, то есть абсолютно все - и гормональный профиль, и гемостаз, и лептиды, а также онкоскрининг", - написала Бузова в Instagram.
По словам артистки, регулярный стресс и плотный рабочий график плохо влияют на ее здоровье. Недавно у Бузовой нашли межпозвоночную грыжу, из-за которой ей было трудно выходить на сцену в последнее время.
Ольга Бузова призвала своих поклонников высыпаться, не нервничать, пить витамины и проходить регулярные обследования организма. "В любые времена лучшей защитой от любых вирусов и болезнетворных бактерий был и остается наш собственный сильный иммунитет", - сказала звезда.
Ранее певец Сергей Лазарев заявил, что во время пандемии коронавируса у людей появилось больше времени для общения с родными. Артист опубликовал трогательное видео с детьми.
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