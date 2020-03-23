В России ввели новые ограничения из-за распространения коронавируса

В стране за сутки заболел еще 71 человек

В России начали действовать дополнительные меры против распространения вируса. Все школы уходят на каникулы до 12 апреля включительно. Колледжи и вузы также перешли на дистанционное обучение. Кроме того, ограничивается международное авиасообщение. По последним данным, в стране за сутки заболел ещё 71 человек. 17 человек выздоровели.

С сегодняшнего дня и по 12 апреля все школы страны официально перешли на дистанционное обучение или отправились на каникулы, в зависимости от учебного плана. Занятия проводят с помощью видеочатов. Технология отработанная, действует без сбоев.

"Просто поменяли саму форму обучения. Наши педогоги уже давно осваивают формы и методы дистанционного обучения, поэтому переход на такую форму прошел практически безболезненно. Утром мы проводим оперативку для учителей через конференцсвязь, потом учителя проводят классные часы, они называются "Разбуди ученика". А затем идут уроки", - рассказала директор школы №1317 Венера Глебова.

В начальной школе организованы дежурные классы для тех учеников, чьи родители должны ходить на работу. Процесс организован со всеми мерами предосторожности. На онлайн-обучение перешли и вузы страны. В Министерстве культуры России рекомендовали кинотеатрам с сегодняшнего дня приостановить работу. Аналогичные ограничения введены и в отношении музеев, театров, филармоний, а также бассейнов и фитнес-клубов. Сегодня в правительстве обсуждали пакет мер по борьбе с коронавирсом. В их числе поддержка граждан, которые могут оказаться в непростой ситуации из-за распространения болезни, и введение карантинных мер.

"Нам сейчас важно не только защитить здоровье наших граждан, но и их социальные и трудовые права. Нужно дать людям возможность получать социальные услуги, выплаты и другие меры социальной поддержки в удаленном режиме без посещения. В том числе организовать возможность подать заявление на пособие для тех, кто остался без работы, получить его в дистанционном режиме", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

За последние несколько дней правительство России выделило для предприятий медицинской и фармацевтической промышленности 23 миллиарда рублей. Рассматриваются новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. В Москве и Подмосковье финансовую помощь окажут старшему поколению. Власти страны внимательно следят за ценами в магазинах и за поддержанием запасов товаров первой необходимости. Присланные Китаем 25,5 миллиона защитных масок – это лишь первая из запланированных крупных поставок в Россию, сообщили в Минпромторге и подчеркнули, что направляют маски в регионы для обеспечения средствами индивидуальной защиты волонтерских организаций. Именно они сейчас помогают людям старшего поколения, которые находятся в группе риска, а потому должны оставаться дома. Активисты вместе с социальными работками закупают продукты, медикаменты и доставляют их на дом.

"Я очень благодарна, что у нас существует такая служба. И напоят, и накормят, и угля принесут, еще и выслушают", - рассказала пенсионерка Антонина Миронова.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сегодня в стране 438 заболевших. Сегодня утром из инфекционной больницы выписали 16-летнюю пациентку. Всего в России выздоровели 17 человек. Сил и средств для оказания помощи больным хватает, отмечают медики. Но самым эффективным методом борьбы с коронавирусом называют профилактику. В московском ЦОДД сегодня отчитались о дезинфекции служебных автомобилей и парковок. Специальными средствами обрабатывают весь общественный транспорт. Между тем, к призыву по возможности отказаться от передвижения по городу жители отнеслись серьезно. Пассажиропоток в московском метрополитене сократился более чем на 40%.

Виктор Прокушев, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".

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