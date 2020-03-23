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Диана Гурцкая впервые показала себя без черных очков (фото)

11:18
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Певица очень красива

В Сети появилось редкое фото российской певицы Дианы Гурцкая без черных солнечных очков.

Фотографию опубликовал в Instagram брат артистки Роберт, являющийся ее продюсером, пишет "Экспресс-газета". На снимке 41-летняя Гурцкая предстала в восточном образе, ее глава прикрывает аксессуар с монетами.

Диана Гурцкая незрячая от рождения, врачи оказались бессильны перед недугом. Тем не менее, это никак не помешало Диане построить успешную карьеру - она всегда выступает в черных солнцезащитных очках, которые стали ее визитной карточкой.

Видео: "Мой герой. Диана Гурцкая"

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