В Россию вернулась зима (видео)

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение
Мощный циклон обрушился сразу на несколько регионов России. В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение, передает "ТВ Центр".
Порывы ветра достигают 27 метров в секунду. Оборваны линии электропередачи, повалены деревья, повреждены кровли. Ситуацию осложняет мокрый снег. Улицы города вот-вот превратятся в каток. Уже ночью температура воздуха опустится до 18 градусов мороза.
Зима вернулась и в Саратовскую область. В регионе бушует метель. Ожидается, что за сутки выпадет до 50 миллиметров осадков. Накануне из-за непогоды в местном аэропорту не смогли сесть два самолёта из Москвы. Их перенаправили в Волгоград.
Снежно и в Самарской области. Там объявлен предпоследний оранжевый уровень погодной опасности. Из-за снежных заносов и плохой видимости на улицах регионального центра - пробки в девять баллов. Также движение затруднено на трассе М-5.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"