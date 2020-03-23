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В Россию вернулась зима (видео)

11:56
  • понедельник
  • 23 марта 2020

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

Мощный циклон обрушился сразу на несколько регионов России. В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение, передает "ТВ Центр".

Порывы ветра достигают 27 метров в секунду. Оборваны линии электропередачи, повалены деревья, повреждены кровли. Ситуацию осложняет мокрый снег. Улицы города вот-вот превратятся в каток. Уже ночью температура воздуха опустится до 18 градусов мороза.

Зима вернулась и в Саратовскую область. В регионе бушует метель. Ожидается, что за сутки выпадет до 50 миллиметров осадков. Накануне из-за непогоды в местном аэропорту не смогли сесть два самолёта из Москвы. Их перенаправили в Волгоград.

Снежно и в Самарской области. Там объявлен предпоследний оранжевый уровень погодной опасности. Из-за снежных заносов и плохой видимости на улицах регионального центра - пробки в девять баллов. Также движение затруднено на трассе М-5.

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