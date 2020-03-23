Мэр Москвы поручил доставлять продукты и лекарства пенсионерам

До 14 апреля пожилые люди должны соблюдать домашний режим

Социальные работники и волонтеры помогут пожилым с доставкой продуктов и лекарств на дом в связи с введенными в Москве новыми ограничениями из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

Ранее в понедельник Собянин сообщил, что с 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим. Для поддержки им будет выплачена материальная помощь в размере четыре тысячи рублей.

"В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий", - написал мэр.

Полное видео обращения Сергея Собянина:

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