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В магазинном молоке нашли кишечную палочку

11:52
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Она вызывает отравление и пневмонию

Роскачество повторно исследовало молоко жирностью 3,2% шести популярных марок, которые продаются в российских магазинах.

Качество продукта значительно улучшилось, однако в одном образце специалисты нашли кишечную палочку, пишет газета "Известия" со ссылкой на расследование Роскачества. Ее разновидности провоцируют отравление, пневмонию и большинство инфекций мочевыводящих путей.

Во время первой экспертизы в четырех образцах молока нашли антибиотики, а у 46 торговых марок - их допустимые следовые количества. На данный момент все эти недостатки устранены.

Ранее Роскачество выяснило, какая итальянская паста не вредит фигуре.

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