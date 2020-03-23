В России запустили портал с услугами и информацией для граждан в самоизоляции

В нем можно заказать еду и организовать удаленную работу

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минкомсвязи) запустило сайт для находящихся в самоизоляции из-за коронавируса граждан.

Сервисы называются "все.онлайн" и "vseonline.online",передает РИА Новости.

В них можно найти всю необходимую информацию о цифровых сервисах и услугах, которыми можно воспользоваться в карантине, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в стране сделают бесплатным доступ к полезным интернет-ресурсам. Вся информация о них будет собрана на сайте "Все. онлайн". При помощи него можно, например, организовать дистанционную работу, получить медицинскую помощь, заказать продукты, готовую еду, такси, заняться самообразованием.

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