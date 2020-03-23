В Кабардино-Балкарии предотвратили теракт

Группа боевиков, которая готовила атаку, нейтрализована

В Кабардино-Балкарии нейтрализовали трех боевиков, которые планировали совершить теракт. При задержании бандиты оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и ответным огнем были убиты.

Как говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета, поступившем в ТВЦ.RU, в ходе обысков у одного из подозреваемых в подготовке теракта было обнаружено два готовых к применению самодельных взрывных устройства, а также компоненты для их изготовления.

Самих бандитов нашли вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии. На месте перестрелки обнаружены автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и самодельное взрывное устройство.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет, отмечают в НАК.

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