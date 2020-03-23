Ответственность россиян за нарушение карантина ужесточат

В России подтверждено 438 случаев заражения

Административная ответственность за нарушение карантина будет ужесточена. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

С предложением ужесточить ответственность за нарушение карантина выступила главный санитарный врач Анна Попова. По ее мнению, на данный момент это очень актуальный вопрос.

"Да, мы это обязательно сделаем. Надо это будет сформулировать по результатам президиума", - ответил Мишустин.

Попова рассказала, что на 23 марта на обязательном карантине находятся почти 70 тысяч человек.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года, он быстро распространился по всей планете. По данным на 23 марта, число зараженных превысило 340 тысяч, скончались уже почти 15 тысяч человек. В России подтверждено 438 случаев заражения.

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