Застрявшие в Доминикане украинцы потребовали самолет Зеленского

Они позавидовали своим согражданам в Вене

Застрявшие в Доминикане из-за коронавируса украинцы попросили президента страны Владимира Зеленского вернуть их домой.

В Сети появилось видео, на котором пара в вышиванках говорит, что на острове находятся 129 украинцев, среди которых есть дети. При этом они не знают, каким образом можно вернутся на родину.

Один из обратившихся предложил Зеленскому сделать свое имущество доступным для сограждан, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

"В это время вы отправляете за людьми в Вену свой личный президентский борт. Вена находится в двухчасовой доступности от Львова, мы находимся в Доминиканской Республике", - заметил он.

С 19 марта в Доминикане введен двухнедельный режим ЧС из-за коронавируса. Власти страны принимают только самолеты, которые прилетели для вывоза иностранных граждан.

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