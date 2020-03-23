Минздрав рассказал, когда стихнет пандемия коронавируса

Ждать осталось недолго

Главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что пандемия коронавируса пойдет на спад в апреле-мае.

"Думаю, что активность его снизится с изменением сезона года. В апреле-мае активность распространения вируса должна резко упасть", - цитирует Брико "Интерфакс".

При этом специалист заявил, что COVID-19, скорее всего, станет сезонным заболеванием. Однако он усомнился в том, что этот вирус подхватит половина или треть населения Земли, как бывало с инфекциями в Средневековье.

По последним данным, в России выявили 438 граждан с коронавирусом. Всего же в мире свыше 370 тысяч человек заразились COVID-19.

Видео: пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"