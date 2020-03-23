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Минздрав рассказал, когда стихнет пандемия коронавируса

12:20
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Ждать осталось недолго

Главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что пандемия коронавируса пойдет на спад в апреле-мае.  
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"Думаю, что активность его снизится с изменением сезона года. В апреле-мае активность распространения вируса должна резко упасть", - цитирует Брико "Интерфакс"

При этом специалист заявил, что COVID-19, скорее всего, станет сезонным заболеванием. Однако он усомнился в том, что этот вирус подхватит половина или треть населения Земли, как бывало с инфекциями в Средневековье.

По последним данным, в России выявили 438 граждан с коронавирусом. Всего же в мире свыше 370 тысяч человек заразились COVID-19. 

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