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Победившая коронавирус "девушка Бонда" пожаловалась на дикую боль

12:52
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Ольга Куриленко не могла подняться с кровати во время болезни

Актриса Ольга Куриленко сообщила приятные новости для своих фанатов. Она смогла победить коронавирус и сейчас проводит время со своим сыном.

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О том, как протекала ее болезнь, Куриленко описала в своем инстаграме. В первую неделю после заражения актриса испытывала дикую боль. Она призналась, что не могла поднять себя с кровати и спала за сутки по 16 часов.

"В первую неделю мне было очень плохо, я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще 3-4 днем. Подняться было тяжело, усталость сумасшедшая, головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла, появился легкий кашель, усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет", - сообщила она в соцсети, сопроводив пост фотографией с сыном у камина.

 

Уроженка Украины Куриленко получила известность после съемок в фильме "Париж, я люблю тебя" и участия в серии фильмов о Джеймсе Бонде. Она сыграла роль "девушки агента 007" в "Кванте милосердия".

Всё больше атлетов, знаменитостей и политиков отправляются на карантин из-за коронавируса. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшие две недели будет управлять страной из дома.

Ранее стало известно, что диагноз подтвердился у Пласидо Доминго. В изолированном боксе теперь и Харви Вайнтштейн. У голливудского кинопродюсера, который отбывает срок в американской тюрьме за сексуальные преступления, тоже выявили коронавирус. На вынужденные каникулы отправлены четыре сенатора США.

Подробнее о том, как мир борется с коронавирусом, смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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