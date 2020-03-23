Победившая коронавирус "девушка Бонда" пожаловалась на дикую боль

Ольга Куриленко не могла подняться с кровати во время болезни

Актриса Ольга Куриленко сообщила приятные новости для своих фанатов. Она смогла победить коронавирус и сейчас проводит время со своим сыном.

О том, как протекала ее болезнь, Куриленко описала в своем инстаграме. В первую неделю после заражения актриса испытывала дикую боль. Она призналась, что не могла поднять себя с кровати и спала за сутки по 16 часов.

"В первую неделю мне было очень плохо, я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще 3-4 днем. Подняться было тяжело, усталость сумасшедшая, головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла, появился легкий кашель, усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет", - сообщила она в соцсети, сопроводив пост фотографией с сыном у камина.

Уроженка Украины Куриленко получила известность после съемок в фильме "Париж, я люблю тебя" и участия в серии фильмов о Джеймсе Бонде. Она сыграла роль "девушки агента 007" в "Кванте милосердия".

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