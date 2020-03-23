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"Где живет, там и работает": Кремль исключил самоизоляцию Путина

13:04
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Принятые в Москве меры для людей старше 65 лет на президента не распространяются

Владимир Путин продолжит ходить на работу, несмотря на предписание москвичам старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции. На президента эта мера не распространяется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим

"Работа есть работа, тем более работа президента, конечно же, осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что Владимир Путин живет не в обычной квартире, а в государственной резиденции. Чаще всего он и так "где живет, там и работает, и наоборот".

"Что касается ношения маски, то там, где публичные мероприятия, мы обращаемся с просьбой к медикам, чтобы участники этих мероприятий могли сдать тесты, как было перед командировкой Путина в Крым. Думаю, мы будем этой практике следовать и дальше", - сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

При этом он допустил, что на сотрудников администрации президента новые меры, принятые в Москве, будут частично распространены. Установке мэра столицы в Кремле обязаны придерживаться, подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник Сергей Собянин озвучил новые меры, принятые в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Москве. С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим. Исключение сделано для медицинских работников и тех, чье присутствие необходимо для работы предприятий, организаций и органов государственной власти.

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