Школьников могут заставить догонять программу во время летних каникул

Ситуация прояснится, когда спадет коронавирус

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев не исключил, что школьники продолжат обучение летом из-за действующего сейчас карантина.

"Теоретически это возможно. Нужно дождаться, пока закончится вся эта история, потом уже будем принимать решение", - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что нагружать детей никто не собирается, но оставлять большие пробелы в знаниях нельзя, передает РИА Новости.

"Ну или дети будут получать большую нагрузку в следующем году", - добавил Воробьев.

С 21 марта до 14 апреля школы Московской области закрыты для очного посещения. Для детей организовано дистанционное обучение.

Ранее в Подмосковье усилили меры по борьбе с коронавирусом. В частности, школьникам заблокировали льготный проезд в общественном транспорте и на время карантина и выделили бесплатные пайки.

Видео: Льготный проезд для школьников временно отменен в Москве

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