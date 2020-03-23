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"Еще немного - и я сдохну": Лолита откровенно о наркозависимости

13:38
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Это единственное, о чем она жалеет

56-летняя певица Лолита Милявская призналась, что в течение года она употребляла запрещенные средства. По словам звезды, из-за этого у нее сейчас "барахлят" сосуды. 
Развод Лолиты Милявской с пятым мужем отложили из-за коронавируса

Милявская употребляла тяжелые наркотики, когда ей было 40 лет. Певица смогла вовремя избавиться от зависимости, однако до сих пор ощущает последствия допущенной ошибки. 

"Есть только одно, о чем я сожалею, потому что это аукается в моем возрасте в виде сосудов, например. Этот год я запомнила на всю жизнь. Я слезла, потому что поняла, что еще немножко - и я сдохну", - поделилась звезда в разговоре с Анастасией Ивлеевой. 

Лолита заявила, что сейчас она ведет здоровый образ жизни. Она сбросила лишний вес, перестала курить сигареты, стала заниматься спортом. После расставания с пятым мужем Дмитрием Ивановым певица чувствует себя счастливой. По словам звезды, ее жизнь началась с нового листа.  

Ранее сообщалось, что Лолита торопится завершить бракоразводный процесс. По слухам, сейчас она встречается с неким бизнесменом. Их отношения настолько серьезны, что артистка якобы снова подумывает о свадьбе. 

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