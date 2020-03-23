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Собянин открыл отделение для больных с подозрением на коронавирус в больнице №67

14:33
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Новое отделение сможет принять более трехсот пациентов

Сергей Собянин посетил московскую больницу №67. Там открылось отделение для больных с подозрением на коронавирус.

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Строительные работы завершили накануне. Новое отделение в случае необходимости сможет принять более трехсот пациентов. Их разместят в двух- и трехместных палатах. Подготовлена реанимация еще на 20 мест. Оборудованы изолированные боксы, а также раздельные входы для приёма и выписки.

В клинике будут работать 34 врача: терапевты и специалисты узкого профиля. Кроме того, в лаборатории смогут проводить до пятисот исследований на коронавирус в сутки.

"Мы выделили, переоборудовали, приспособили семь городских корпусов больниц для того, чтобы уже лечить конкретных больных или тех, кто находится под подозрением. И сегодня мы отдаем самый новейший корпус на 50 тысяч квадратных метров - новейшая больница, - перинатальный центр 67-й больницы, которой мы временно отдаем в систему борьбы с коронавирусом. Тяжелое, но необходимое решение. В ближайшее время при нарастании угрозы мы готовы развернуть еще 10 корпусов, не считая того, что строится новая больница в Новой Москве", - сказал Собянин.

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