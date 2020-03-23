ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Дорога памяти": как в Подмосковье готовят грандиозный проект о героях войны

15:14
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Монтаж галереи с фотографиями участников ВОВ будет завершен к юбилею Победы

Помним подвиг каждого. В Подмосковном парке "Патриот" показали, как готовится масштабная экспозиция о тех, кто приближал победу. В залах мультимедийного комплекса Минобороны разместят фотографии, письма и награды участников Великой Отечественной войны. Всё будет готово ко Дню Победы 9 мая.

33 миллиона фотографий  "зашифрованы"  в одной мультимедийной  мозаике. Полотно в буквальном смысле соткано из портретов  фронтовиков  и тружеников тыла,  партизан и жителей блокадного Ленинграда. "Дорога памяти" - грандиозный проект новой мультимедийной галереи.  Здесь собраны имена всех участников Великой Отечественной войны. Найти своего героя в этом огромном массиве сможет каждый.

"Можно вбить имя, фамилию и отчество своего дедушки и посмотреть, где он воевал, увидеть его фотографию. Это такая база памяти, которая будет продолжать наполняться и будет жить достаточно долго", - заявил автор экспозиции "Дорога памяти" Дмитрий Смирнов.

Это будет самая большая база данных героев. Дополнить ее сможет каждый, опубликовав историю своего родственника-фронтовика  на сайте Минобороны. Сведения сопоставят с данными военных архивов, их внесут в общий список и разместят в галерее. Фотографии, документы и боевые награды взяли из запасников Центрального музея. А экспонаты, вмурованные в прозрачный пол и развешанные на стенах, были найдены при раскопках или отданы родственниками солдат. Винтовки, пулеметы,  военная форма.  Максимально точно воссоздан не только дух того времени, но и  события каждого дня. Экспозиция "Река времени" - это  погружение в историю тех лет.

"Мы даем событие на каждый день войны, то есть 1418 дней будут описаны. С каждым шагом. То есть Вы делаете шаг и  переходите в следующий день войны, в следующий день войны. Также здесь представлены вот такие мультимедийные киоски, в которых можно посмотреть сводку с Совинформбюро на конкретный день войны, который представлен в этой галерее", - рассказал Смирнов.

Дни, когда шли сражения под Москвой, символизирует точная копия крыши столичной  высотки. На ней  37-миллиметровая зенитная пушка, которая бомбила немецкую авиацию. Панорамная проекция воссоздает ночной авианалет на Москву. Как это было, можно увидеть благодаря современным  технологиям. К юбилею Великой Победы монтаж мультимедийной галереи "Дорога памяти" будет полностью завершен. А посетители парка впервые услышат здесь и колокольный перезвон. Одновременно с созданием  музейных экспозиций  закончится  и строительство Главного Храма Вооруженных Сил.

Елена Сахно,  Арсений  Калашников, Дмитрий Лукиных, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Проект "Дорога памяти"
Проект "Дорога памяти"
Проект "Дорога памяти"
Проект "Дорога памяти"
Проект "Дорога памяти"
Проект "Дорога памяти"
Проект "Дорога памяти"
Проект "Дорога памяти"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.