"Дорога памяти": как в Подмосковье готовят грандиозный проект о героях войны

Монтаж галереи с фотографиями участников ВОВ будет завершен к юбилею Победы

Помним подвиг каждого. В Подмосковном парке "Патриот" показали, как готовится масштабная экспозиция о тех, кто приближал победу. В залах мультимедийного комплекса Минобороны разместят фотографии, письма и награды участников Великой Отечественной войны. Всё будет готово ко Дню Победы 9 мая.

33 миллиона фотографий "зашифрованы" в одной мультимедийной мозаике. Полотно в буквальном смысле соткано из портретов фронтовиков и тружеников тыла, партизан и жителей блокадного Ленинграда. "Дорога памяти" - грандиозный проект новой мультимедийной галереи. Здесь собраны имена всех участников Великой Отечественной войны. Найти своего героя в этом огромном массиве сможет каждый.

"Можно вбить имя, фамилию и отчество своего дедушки и посмотреть, где он воевал, увидеть его фотографию. Это такая база памяти, которая будет продолжать наполняться и будет жить достаточно долго", - заявил автор экспозиции "Дорога памяти" Дмитрий Смирнов.

Это будет самая большая база данных героев. Дополнить ее сможет каждый, опубликовав историю своего родственника-фронтовика на сайте Минобороны. Сведения сопоставят с данными военных архивов, их внесут в общий список и разместят в галерее. Фотографии, документы и боевые награды взяли из запасников Центрального музея. А экспонаты, вмурованные в прозрачный пол и развешанные на стенах, были найдены при раскопках или отданы родственниками солдат. Винтовки, пулеметы, военная форма. Максимально точно воссоздан не только дух того времени, но и события каждого дня. Экспозиция "Река времени" - это погружение в историю тех лет.

"Мы даем событие на каждый день войны, то есть 1418 дней будут описаны. С каждым шагом. То есть Вы делаете шаг и переходите в следующий день войны, в следующий день войны. Также здесь представлены вот такие мультимедийные киоски, в которых можно посмотреть сводку с Совинформбюро на конкретный день войны, который представлен в этой галерее", - рассказал Смирнов.

Дни, когда шли сражения под Москвой, символизирует точная копия крыши столичной высотки. На ней 37-миллиметровая зенитная пушка, которая бомбила немецкую авиацию. Панорамная проекция воссоздает ночной авианалет на Москву. Как это было, можно увидеть благодаря современным технологиям. К юбилею Великой Победы монтаж мультимедийной галереи "Дорога памяти" будет полностью завершен. А посетители парка впервые услышат здесь и колокольный перезвон. Одновременно с созданием музейных экспозиций закончится и строительство Главного Храма Вооруженных Сил.

Елена Сахно, Арсений Калашников, Дмитрий Лукиных, "ТВ Центр".

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