В Москве в квартиру заползла змея (видео)

Как рептилия оказалась в квартире, непонятно

Москвичка обнаружила змею в собственной квартире. Волю эмоциям женщина не дала, она сразу вызвала специалистов экстренной службы.

Небольшая чёрная рептилия с жёлтыми полосками ползала в коридоре, передает "ТВ Центр". Спрятаться змея не успела - сотрудники пожарно-спасательного центра приехали оперативно. И, как настоящие змееловы, с помощью металлического прута поймали экзотическую гостью, бережно поместили её в контейнер, а затем передали в Центр передержки диких животных.

Как рептилия оказалась в квартире, непонятно. Возможно, уползла от соседей, правда пока в пропаже змеи никто не признался.

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