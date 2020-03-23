ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве в квартиру заползла змея (видео)

15:22
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Как рептилия оказалась в квартире, непонятно

Москвичка обнаружила змею в собственной квартире. Волю эмоциям женщина не дала,  она сразу вызвала специалистов экстренной службы.

Небольшая чёрная рептилия с жёлтыми полосками ползала в коридоре, передает "ТВ Центр". Спрятаться змея не успела - сотрудники пожарно-спасательного центра приехали оперативно. И, как настоящие змееловы, с помощью металлического прута поймали экзотическую гостью, бережно поместили её в контейнер, а затем передали в Центр передержки диких животных.

Как рептилия оказалась в квартире, непонятно. Возможно, уползла от соседей, правда пока в пропаже змеи никто не признался.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Мангровая змея
Мангровая змея
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.