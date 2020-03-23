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В закрытых школах Москвы организовали дежурные группы

15:05
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Их будут посещать те ученики, которых родители не могут оставить дома

В столичных школах созданы дежурные группы для учеников младших классов, которых родители по той или иной причине не могут оставить дома. В классах дети соблюдают дистанцию - сидят за партами по одному.

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Утренний час пик в школах теперь выглядит так: по пустому двору с родителями идут редкие ученики. В условиях всеобщей самоизоляции для младших школьников сделали исключение - с сегодняшнего дня работают дежурные группы для детей, которых нет возможности оставить дома.

"У меня на работе решается вопрос удаленного доступа, и в ближайшее время тоже, наверно, решится, и мы перейдем на карантин, но пока такой возможности нет. Я очень благодарна, что есть такая группа. Потому что у папы вообще нет возможности уйти на удаленный доступ, а пока детей оставить не с кем, приходится приводить", - говорит москвичка Полина Стародубцева.

Перед уроками — уже привычное измерение температуры и обработка антисептиками, затем - в  школьное пространство, которые теперь только в их распоряжении.

В классах за каждой партой по одному ребенку - в действии правило так называемой социальной дистанции в один метр. В группах должно быть не более 12 человек, а по факту - до шести. Пока идут уроки, в школе не прекращается режим тотальной дезинфекции.

До 12 апреля дежурные группы будут работать, как обычно - по 4 урока в день, а после обеда - дополнительные занятия. А те, кто учится из дома,- присоединяются к уроку онлайн. Все московские школы будут пустовать три недели. За это время дистанционно закончится третий триместр и начнутся каникулы, которые тоже придется провести в режиме ограничения контактов.

Наталья Тарасова, Валерий Белинский, Марина Шишлакова, "ТВ Центр".

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