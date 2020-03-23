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Как коронавирус повлиял на работу московских кинотеатров и ресторанов

15:12
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Город перестраивается под новые реалии

В Москве из-за коронавируса по-новому начали работать кинотеатры. Минкульт России рекомендовал приостановить их работу. С субботы закрыты фитнес-клубы, авиапарки и бассейны. Из-за самоизоляции опустели и торговые центры. Город перестраивается под новые реалии.

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Разгар рабочего дня. В торговом центре - ни детей, ни бабушек с дедушками. Прислушались к настойчивым советам оставаться дома.

Людей действительно очень мало. Хотя для проведения досуга по-прежнему всё есть. Правда, с небольшими нововведениями. Уже при входе в ресторан - дезинфицирующие средства, салфетки. И  даже маски. Для желающих.

"Входная зона дезинфицируется. Наш гардеробщик работает только в перчатках. Каждые три часа он их меняет", - рассказала хостес ресторана.

В этом ресторане все поверхности - стерильные. От пола до потолка. Да, непривычно тихо. Из нескольких залов работает лишь один.

"У всего персонала в обязательно порядке измеряется температура при заходе на работу. Есть дезсредства, есть бактерицидные лампы. Мы убрали часть столов, потому что посадка была более плотная", - объяснил представитель сети ресторанов Дмитрий Гаранин.

По тому же принципу - безопасного расстояния - работают и кинотеатры. Даже самые маленькие и уютные из них, где никогда не было огромных очередей, выполняют все требования Роспотребнадзора.

"После указа о том, что в одном помещении не должно быть более 50 человек, мы принимаем эти меры и не продаем более 50 билетов в один зал. Соответственно, и зрители в таком количестве сейчас не ходят. И садятся в свободном порядке. Далеко друг от друга", - рассказала администратор кинотеатра Наталья Григорян.

На все вводимые меры москвичи реагируют с пониманием. И на непрерывную дезинфекцию в метро, и на таксистов в масках. Да, в субботу пришлось закрыть аквапарки, бассейны и фитнес-центры. Но даже их последние посетители полностью поддерживают действия властей.

"С точки зрения эпидемиологических рекомендаций,  у нас самый низкий порог заболевания сегодня. И, конечно, это однозначно - заслуга жёстких мер, которые на сегодняшний день введены", - заявил врач, клиент фитнес-клуба Виктор Запевалов.

Теперь придётся тренироваться дома. Всё-таки наши люди, как и город, в котором они живут,  очень сильны. И всегда будут максимально подготовлены.

Ольга Стрельцова, Егор Миронов, Илья Данильцев, Саркис Саркисян, "ТВ Центр".

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