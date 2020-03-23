Врач рассказала об опасности залежей гречки и риса в доме

Крупу очень сложно правильно хранить

Россиян попросили не скупать в больших количествах крупы, так как их сложно правильно хранить.

"Очень часто в крупах заводятся жучки, к примеру, мукоеды. Основные причины их появления -неправильное хранение и несоблюдение правил микроклимата - допустим, повышенная влажность и температура", - объяснила ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Супрун.

Если жуки завелись даже в одной крупе, то стоит избавится от всех пакетов и банок. Продукты жизнедеятельности этих насекомых провоцируют пищевые отравления и аллергию, пишет "Росбалт".

Врач посоветовала хранить крупу не пакете, а специальных банках с герметичной крышкой. Не лишним будет отследить температурный режим на кухне или в кладовке.

"В крупе и макаронах из-за влажности и сырости может появиться плесень - специфический запах опрелости станет заметен уже при приготовлении", - напомнила Супрун.

Ранее в России на волне коронавирусной инфекции и последующего за ней карантина начался ажиотаж в магазинах. Россияне начали молниеносно купать крупы и туалетную бумагу.

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