Путин поручил обеспечить россиян защитой от COVID-19

Президент обратился к представителям промышленности

Обеспечить население средствами защиты от коронавируса поручил Владимир Путин. В Кремле он провёл рабочую встречу с главой Минпромторга, передает "ТВ Центр".

Денис Мантуров отметил: на состояние российской экономики влияют распространение болезни и падение цен на нефть. Поэтому переход на импортозамещение ещё более актуален. Он реализуется успешно. На круглосуточный режим работы перешли предприятия, производящие медицинские маски. В апреле их будут выпускать по 5 миллионов штук ежедневно. Наращиваются темпы изготовления тепловизоров, аппаратов искусственной вентиляции лёгких и обеззараживающих веществ.

"Очень рассчитываю на то, что и Вы, и Ваши коллеги, и представители промышленности, понимая это, сделают всё необходимое для того, чтобы обеспечить всеми необходимыми материалами, приборами, медицинской техникой и граждан, которые в этом будут нуждаться, и специальные наши службы, подразделения, которые работают непосредственно с группами риска. Имею в виду и медицинский персонал, сотрудников МЧС, те же самые пограничные службы, таможенные и так далее, чтобы у них было всё необходимое для организации их работы", - призвал Путин.

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