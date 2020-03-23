Центробанк поднял курс евро и доллара на два рубля

Иностранная валюта теперь выше 80 рублей

Центробанк установил официальный курс доллара и евро на 24 марта 2020 года.

Согласно информации ЦБ, иностранная валюта выросла в цене: курс доллара составляет 80,9 рубля (плюс 2,8372 рубля), курс евро – 86,7 рубля (плюс 2,5498 рубля), передает "Газета.Ru".

Ранее стало известно, что на открытии торгов 23 марта мировые цены на нефть упали на 8–9% после роста в конце предыдущей недели.

6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, что повлекло за собой падение рубля.

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