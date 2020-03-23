Мужчин назвали более подверженными коронавирусу

Этому нашлось объяснение

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что мужчины "почти в два раза" чаще женщин болеют коронавирусом. Смертность среди них тоже выше, чем среди прекрасной половины человечества.

По словам эпидемиолога, обычно у мужчин больше серьезных хронических заболеваний, чем у женщин. Инфекция обостряет эти "болячки". К тому же статистика свидетельствует о том, что мужчины чаще женщин умирают от пневмоний.

"Есть много данных сегодня о том, что по возможности иммунного ответа и на возбудителя, и на вакцины мужчины и женщины реагируют по-разному", - цитирует Брико агентство "Москва".

Специалист также прокомментировал сообщения о том, что группа крови влияет на риск заразиться COVID-19. "Было много точек зрения, что люди со второй группой крови более восприимчивы к целому ряду инфекционных болезней. Но в отношении коронавирусной инфекции я таких данных не видел", - заявил Николай Брико.

Ранее эпидемиолог предсказал, что пандемия коронавируса пойдет на спад в апреле-мае, однако COVID-19 может стать сезонным заболеванием.

По последним данным, в России выявили 438 граждан с коронавирусом. Всего же в мире свыше 370 тысяч человек заразились COVID-19.

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