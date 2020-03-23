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Более 15 тысяч человек скончались от коронавируса в мире

14:52
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Свыше 330 тысяч заражены

Общее число жертв среди заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч человек.

По состоянию на 14:30 по московскому времени 23 марта, точное число умерших составляет 15 029, передает ТАСС. Это 4,53% от всего числа зараженных.

Число заразившихся коронавирусом в мире превышает 330 тысяч.

В России за сутки число заболевших выросло на 71 человека. Общее количество людей с диагнозом коронавирус в стране составляет 438 человек. 17 человек выздоровели.

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