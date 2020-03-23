На Сахалине студенты готовили нападение на учебное заведение (видео)

Преступление предотвратили сотрудники ФСБ

На Сахалине сотрудниками Федеральной службы безопасности задержаны двое студентов 2002 и 2003 годов рождения. По данным ФСБ, они намеревались совершить нападение на учебное заведение. Кроме того, они оказались причастны к пропаганде в интернете массовых убийств, терроризма, а также суицида.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

У студентов изъяли обрез и самодельные бомбы. Также на месте найдены средства связи и личные дневники, в которых находилась информация о планируемом нападении, говорится в сообщении, поступившем в распоряжение ТВЦ. Ru.

Напомним, в конце февраля в Крыму арестовали подростков, готовивших теракты в школах.

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