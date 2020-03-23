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Песков: карантин в Москве не актуален

15:19
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Тема в Кремле не обсуждается

Идея возможного закрытия Москвы из-за коронавируса в Кремле не обсуждается – как не обсуждалась и раньше. Радикальных изменений в этом вопросе за последние дни не произошло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Это как не обсуждалось, так и не обсуждается", - ответил пресс-секретарь на вопрос журналиста. Песков подчеркнул, что за прошедшие несколько дней тема не приобрела большей актуальности.

Никакого жесткого карантина не будет в ближайшее время и в масштабах всей России, подчеркнули ранее в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.  Там пояснили, что предпринимаемых мер достаточно для нынешнего уровня распространения COVID-19.

Поводов для паники вокруг коронавируса не видят и в правительстве России. Как заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, распространение инфекции в стране ограничено благодаря своевременному введению запретительных мер.

По последним данным, озвученным премьер-министром Михаилом Мишустиным, за прошедшие сутки в России зафиксирован 71 новый случай заражения. Общее число заболевших достигло 438. 17 из них уже выздоровели, передает ТАСС.

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