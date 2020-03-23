"Мне хочется жить и творить": Успенская оправилась после ссоры с дочерью

Артистка ощутила эмоциональный подъем

66-летняя певица Любовь Успенская призналась, что конфликт с дочерью плохо отразился на ее самочувствии.

"Все события, которые происходили в последнее время, конечно же, подкосили меня, - написала артистка в Instagram. - На днях я почувствовала себя плохо, потеряла сознание, получила сильные ушибы и не могла еще какое-то время прийти в себя".

Однако сегодня Любовь Успенская ощутила эмоциональный подъем. Певица поняла, что жизнь прекрасна, несмотря на все невзгоды и разочарования, и что она - сильный и здоровый человек. "Сегодня я полна сил, полна энергии, мне хочется жить и творить", - объявила Успенская.

Утром знаменитость приготовила для родных вафли из коричневого риса с орешками, голубикой и изюмом. "Кто не оценит, тот не знает, что такое сладкое", - говорит звезда на видео.

Поклонники порадовались, что их веселая и вечно молодая певица вернулась к нормальной жизни после череды скандалов с дочерью.

- Правильно, Любочка! Радуйтесь жизни, не впускайте в нее негатив. Время все расставит на свои места.

- Талантливый человек талантлив во всем!

- Не болейте! И не обращайте внимания на пакостных людей, они просто болеют и сами этого не понимают!

- Здоровья вам, и радуйте нас всегда, вы - девочка-весна .

- Без причины в обморок не падают, сдайте анализы, сходите к врачу, может быть, что-то серьезное.

Напомним, единственная дочь Любови Успенской, которая лечится после аварии на Коста-Рике в 2018 году, обвинила певицу в психологическом давлении. По словам Татьяны Плаксиной, мама ограничивала ее свободу и мешала заниматься творчеством. Артистка, в свою очередь, утверждает, что у ее ребенка возникли психические проблемы из-за травмы и приема запрещенных средств. Сейчас Плаксина живет в США и время от времени рассказывает журналистам неприглядные факты о жизни с мамой.

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