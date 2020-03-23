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Неизвестный убил полицейского в Волгограде

15:18
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Преступник задержан

Неизвестный мужчина напал полицейского в Волгограде.

От полученных ранений сотрудник правоохранительных органов скончался. Telegram-канал Life Shot сообщает, что полицейский получил удар ножом в сердце.

Официально причина конфликта еще не была озвучена, но telegram-канал 112, утверждает, что полицейский пытался вмешаться в конфликт между мужчиной и женщиной. Стараясь разнять ругающихся, он получил удар ножом.

В настоящее время нападавший задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Его доставили на допрос, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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