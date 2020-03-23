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В России усилили контроль за ценами на хлеб, крупы и мясо

15:47
  • понедельник
  • 23 марта 2020

За ситуацией будут следить в ежедневном режиме

ФАС усилила контроль за ценами на социально значимые продукты и товары. В первую очередь речь идет о хлебе, крупах, мясе, яйцах, масле, фруктах и овощах. Соответствующее поручение подписал руководитель ведомства Игорь Артемьев.

"С 23 марта 2020 года территориальные органы ФАС России усилят работу по выявлению необоснованного роста цен на социально значимые продукты и товары", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

Мониторинг цен будет идти в ежедневном режиме даже в выходные дни. Сотрудники территориальных управлений ФАС будут фиксировать цены в магазинах сетевой торговли.

Антимонопольщики также напомнили, что на сайтах всех территориальных органов продолжит свою работу "горячая линия" для получения оперативной информации о фактах повышения цен на продовольственные товары.

С понедельника в России начали действовать дополнительные меры против распространения коронавируса. Все школы уходят на каникулы до 12 апреля включительно. Колледжи и вузы также перешли на дистанционное обучение. Кроме того, ограничено международное авиасообщение. По последним данным, в стране за сутки заболел ещё 71 человек. Всего это 438 заразившихся. 17 выздоровели.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в России смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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