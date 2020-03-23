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Брухунова прокомментировала слухи о рождении ребенка от Петросяна

16:04
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Для юмориста малыш стал вторым

Татьяна Брухунова, молодая жена юмориста Евгения Петросяна, прокомментировала слухи о том, что стала мамой.
Молодую жену Петросяна заранее поздравляют с беременностью

Ранее в СМИ появилась информация, что 10 дней назад 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова стали родителями. Для юмориста ребенок стал вторым, а для его супруги - первенцем, напоминает интернет-портал "Дни.ру".

Пол ребенка пока держится в тайне. Источник издания Starhit утверждает, что малыш родился в одном из медицинских центров Дубая 13 марта.

Поклонники решили сами проверить правдивость этих новостей и задали вопрос Брухуновой в Instagram.

"Об этом говорят уже три года", - прокомментировала слухи о беременности Татьяна.

 

Татьяна Брухунова переехала в Москву из Тулы. Сначала она занималась сайтом Елены Степаненко, а потом стала ассистентом Петросяна. Слухи о ее романе с артистом появились летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста со Степаненко. По данным СМИ, в декабре прошлого года Петросян и Брухунова поженились. Официального подтверждения этой информации нет.

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