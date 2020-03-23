Россиянам рассказали о прогнозах на лето

В целом все комфортно

Лето порадует россиян комфортной погодой, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его расчетам, оно будет теплым, с температурой порой выше нормы.

Эксперт отметил, что в июне на западе европейской части России возможен дефицит осадков. Однако температура, как и в августе, будет около либо чуть выше обычной для этого времени.

"В июле температура практически повсеместно около нормы. Кроме восточных регионов Европейской России и Западной Сибири - там температура около и ниже нормы, но это не означает холодной погоды", — сказал Вильфанд.

С прогнозами на сентябрь дело обстоит сложнее – делать такие долгосрочные предсказания не в правилах специалистов. Тем не менее, говоря о бабьем лете, Вильфанд предположил, что сентябрь будет неоднородным по температуре, потепление будет приходить периодами, передает РИА Новости.

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