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Михалкову удивил выпуск "Уральских пельменей" с ее участием

16:01
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Она как будто никуда и не уходила

36-летняя актриса Юлия Михалкова, которая осенью прошлого года ушла из "Уральских пельменей", увидела по телевизору старый выпуск шоу с ее участием. 
Мясников рассказал, из-за чего Михалкова ушла из "Уральских пельменей"

"Меня в "Пельменях" уже полгода нет, а посмотришь ТВ - я, оказывается, там есть, словно и не уходила никуда", - написала в Instagram несколько удивленная Михалкова.

По словам артистки, недавно она вспоминала коллег по шоу, когда работала над своей книгой. Михалкова благодарна им за тот опыт и знания, которые она получила во время совместной работы. 

"Иногда расставание людей длится дольше самих отношений и становится куда более интересным периодом в жизни", - поделилась звезда в приступе ностальгии.  

Многие интернет-пользователи в очередной раз пожалели о том, что Михалкова покинула популярный проект. 

- Вернитесь в "Пельмени"! - пишут ей в Сети. 

- Жаль, что ушла, как будто полкоманды ушло. 

- Ты была классным пельменем. 

- Я рад за твои новые горизонты, проекты! Но скучаю, что не увижу в новых "Пельмешках"! 

Осенью прошлого года стало известно, что Юлия Михалкова покинула шоу "Уральские пельмени". По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности. Ее коллега по проекту Вячеслав Мясников предположил, что красавица ушла из шоу, чтобы больше времени уделять личной жизни. В столице Михалкова приняла участие в съемках детского КВН, а также начала работать над кулинарной передачей.

Видео: Юлия Михалкова резко сменила имидж

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