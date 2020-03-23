Раскрыта новая причина вымирания динозавров

Важнее оказалась темнота, а не холод

Мел-палеогеновое вымирание, из-за которого исчезли динозавры, было вызвано нехваткой солнечного света. К таком выводу пришли американские ученые из Коннектикутского университета.

По версии геофизиков, более 60 миллионов лет назад на Землю упал астеорид Чиксулуб, из-за которого в атмосферу поднялось горячее облако расплавленных твердых пород. Возникли пожары и как следствие - облака пыли. Они и стали заслоном для солнечного света, пишет РИА Новости.

Влияние холода на процесс вымирания динозавров слишком преувеличено, считают ученые. Из-за прекращения процесса фотосинтеза животные просто лишились кормовой базы.

Ранее исследователи установили, что после падения астероида на Земле наступила экологическая катастрофа, в ходе которой резко повысилась кислотность океанов.

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