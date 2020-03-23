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В Москве объяснили решение помочь Италии в борьбе с коронавирусом

16:35
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Отправка специалистов не ослабит российские войска

Российские военные специалисты, вылетевшие в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом, получат большой опыт. В то же время, отправка служащих войск радиационной, химической и биологической защиты на Апеннины не окажет влиянии на боевую способность РХБЗ, заявил начальник этих войск Игорь Кириллов.
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"Если взять по цифрам, то отправили одну лабораторию из 15 существующих в войсках радиационной, химической и биологической защиты. 20 машин для проведения специальной обработки из 2 065-ти и 66 человек из порядка 20 тысяч военнослужащих… Поэтому это никак не повлияет на боеготовность и способность войск выполнять задачи", - подчеркнул Кириллов.

С просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом обратился президент Италии к российскому лидеру Владимиру Путину – после того, как 21 марта в стране умерли 793 человека и были зарегистрированы 6600 новых заболевших.

Россия сформировала авиаотряд из 10 самолетов Ил-76, последний из которых  вылетел с аэродрома Чкаловский в Италию 23 марта.

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