Собянин открыл в ГКБ №67 отделение для пациентов с коронавирусом

Мэр поблагодарил врачей за оперативную подготовку помещений и техники к приему заболевших

Власти Москвы готовы в ближайшее время открыть дополнительно 10 больничных корпусов, приспособленных для лечения зараженных коронавирусом. На сегодня в столице действуют 7 таких отделений, не считая профильных инфекционных клиник, и город готов оперативно отреагировать. Об этом заявил Сергей Собянин, открывая новый стационар на базе 67-й горбольницы. Там находится лаборатория, которая способна самостоятельно обрабатывать тесты на СОVID-19.

Отдельный вход в одноместную палату специально для пациентов с подтверждённым диагнозом "коронавирус". Сначала санпропускник: душ и смена одежды. А дальше - изолированный бокс - фактически, индивидуальная реанимация. Здесь есть всё необходимое оборудование и, конечно, связь с медперсоналом.

Врачи заходят через отдельный фильтр, в защитных костюмах. В отделении четыре так называемых мельцеровских бокса, а всего - 330 коек. В обычных палатах тоже санузел и душ. Сюда пять раз в день будут доставлять питание. Все для комфортного пребывания на карантине людей с подозрением на инфекцию. Им предстоит трёхкратный забор анализов на вирус. Покидать палату самовольно запрещено.

"Для каждого пациента рассчитано место, где подведён кислород, необходимое количество электророзеток для подключения мониторов и необходимого медицинского оборудования. Также оснащено всё функциональными кроватями с электроприводом и возможностью более комфортного расположения пациента", - рассказал заведующий отделением Алексей Горбунов.

В этом новом корпусе 67-й больницы только недавно завершились строительные работы - здесь должен был открыться Перинатальный центр. Однако буквально за считанные дни отделение перепрофилировали в инфекционное. Установили бактерицидные очистители воздуха, разграничили так называемые "чистые" и "грязные" зоны, для безопасности персонала и пациентов использовали специальную систему шлюзов. Реанимация на 20 мест, а при необходимости ее увеличат вдвое.

В одном корпусе сконцентрировано всё - аппараты УЗИ, ЭКГ, компьютерный томограф, системы переливания крови, операционная. В понедельник новый корпус посетил Сергей Собянин.

Сергей Собянин напомнил: в столице принимаются серьезные меры, чтобы не допустить распространение инфекции.

"Мы развернули и сегодня уже не в тестовом, а в реальном режиме начали работать 9 городских лабораторий для тестирования на коронавирус. Одновременно мы выделили, переоборудовали и приспособили 7 городских корпусов больниц для того, чтобы уже лечить конкретных больных и тех, кто находится под подозрением. Сегодня мы сдаём самый новейший корпус на 50 тысяч квадратных метров. Новейшая больница, перинатальный центр 67-й больницы, который мы временно отдаём в систему борьбы с коронавирусом. Тяжёлое, но необходимое решение. В ближайшее время, при нарастании угрозы, мы готовы развернуть ещё 10 корпусов, не считая того, что строится новая больница в Новой Москве", - отметил Собянин.

Новую инфекционную больницу на 500 коек построят в ближайшее время. Для нее уже закупили медицинское оборудование - дополнительное оснащение получили и городские больницы, и поликлиники.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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