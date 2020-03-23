Разработка российской вакцины от коронавируса прошла первую фазу

Когда появятся экспресс-тесты?

71 новый случай заражения коронавирусом выявлен за сутки в России. Таким образом, общее число заболевших достигло 438. Чтобы остановить распространение инфекции с сегодняшнего дня начали действовать дополнительные защитные меры. Школы, колледжи и вузы в обязательном порядке переведены на дистанционное обучение. Прорабатываются и другие шаги. В их числе - отслеживание и оповещение при помощи мобильной связи граждан, которые попали в зону возможного контакта с заражённым. Все ресурсы брошены на разработку вакцины, она уже прошла первую фазу.

Ситуация с распространением коронавируса в мире остается сложной, это особо отмечают на оперативном совещании в правительстве. Наша страна продолжает принимать дополнительные меры защиты, передает "ТВ Центр".

"На поддержку медицинской и фармацевтической промышленности мы направили более 23 млрд рублей буквально за эти два дня. В первую очередь средства пойдут на госзакупки необходимого оборудования. Это тепловизоры, бесконтактные термометры и установки для обеззараживания воздуха, которые нужны для профилактики болезни, и другое оборудование. Речь в том числе идёт и о тех медицинских изделиях и оборудовании, которые сейчас пользуются повышенным спросом", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Всё это поступит в регионы. Врачи Севастопольской инфекционной больницы дополнительно получат аппараты искусственной вентиляции лёгких. На всякий случай продумываются варианты расширения больничных стационаров по всей стране. Это может и не пригодится, но меры упреждающие.

По последним данным, в России зарегистрировано 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 262 из них в Москве. Ежедневно наращивается количество тестирований, уже проверено более 160 тысяч проб. Но пока есть недостаток, ждать результатов приходится долго. Специалисты федерального центра физико-химической медицины метод технологически усовершенствовали.

Вероника Скворцова, теперь она руководитель Федерального медико-биологического агентства, объясняет - финальные результаты новый тест покажет через полтора - два часа, и это серьезно отличается от способа применяемого сейчас.

Новый метод на стадии госрегистрации. В перспективе появятся экспресс-тесты на коронавирус, которые похожи на медицинские глюкометры. Использовать их сможет любая медсестра, кроме того, разрабатывается вакцина от COVID-19. Специалисты трудятся в три смены, чтобы максимально сократить сроки. Речь идёт об 11 месяцах. Пока же меры принимаются превентивные, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Людям и бизнесу, которые сейчас испытывают трудности, помогут. О мерах масштабной поддержки заявляет правительство, кроме того, волонтеры в рамках своих возможностей готовы прийти на выручку. В интернете заработал портал "Мывместе2020.РФ", где происходит координация тех, кто может помочь, и кому помощь необходима. Речь о людях пожилого возраста. Все меры, вызванные коронавирусом, в первую очередь, должны защитить именно их.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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