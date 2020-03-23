Лондон нашел замену Джонсону

Премьера готов сменить глава МИД

Обязанности главы кабинета министров Великобритании будет исполнять министр иностранных дел Доминик Рааб – если вдруг Борис Джонсон сляжет с коронавирусом. О возможной замене в британском руководстве журналистам сообщили в канцелярии премьер-министра.

"Премьер-министр в порядке... Первым государственным секретарем (заместителем премьера) является глава МИД", - заявил представитель канцелярии. Если же COVID-19 дотянется и до Рааба, то, согласно закону, ответственность за руководство кабинетом переложат на кого-либо из министров.

В канцелярии напомнили, что гражданам рекомендуют оставаться дома и не собираться компаниями на улицах и в парках. Правительство без колебаний примет дальнейшие меры по ограничению перемещения людей, подчеркнул чиновник.

Британский парламент в ускоренном порядке рассматривает законопроект о борьбе с коронавирусом. Закон разрешит полиции задерживать подозреваемых в распространении вируса, при необходимости закрывать порты и аэропорты, передает РИА Новости.

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