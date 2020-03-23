Путин поздравил Бжанию с избранием на пост президента Абхазии

Президент России направил поздравительную телеграмму

В понедельник Владимир Путин поздравил Аслана Бжанию с избранием на пост президента республики Абхазия. Как отмечается в телеграмме главы российского государства, такой результат выборов - свидетельство высокого авторитета Бжании среди соотечественников.

Владимир Путин подтвердил готовность к совместной работе с новым лидером Абхазии для дальнейшего упрочения двусторонних союзнических отношений, передает "ТВ Центр".

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